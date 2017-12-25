Спортсмены Атырауской области нарядили чемпионскую елку из 1000 медалей, полученных в 2017 году, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД" со ссылкой на РСК. Новогодняя эстафета была запущена на ежегодном бале спортсменов Атырауской области, на котором собралось более 300 человек. На украшение чемпионской елки, высота которой составляет 2 метра, ушло 1000 медалей разного достоинства, полученных спортсменами Атырауской области в 2017 году. Большинство медалей были получены за призовые места на чемпионатах мира в различных видах спорта, в том числе и параолимпийских. Нарядив елку, спортсмены Атырауской области передали эстафету спортсменам из других областей Казахстана. - Этот новогодний challenge, придуманный нашими спортсменами, направлен в первую очередь на популяризацию спорта и повышению командного духа наших спортсменов, - рассказал руководитель управления физической культуры и спорта Атырауской области Азамат БЕКЕТ. – Мы надеемся, что спортсмены всего Казахстана поддержат наши начинания и покажут свои достижения за 2017 год. В этот вечер награды получили победители 15 ежегодных номинаций, таких как «Лучшая спортивная федерация», «Лучший спортсмен», «Лучшая команда», «Лучший спортивный проект года» и другие. RFcuGAhnY0M Камилла МАЛИК