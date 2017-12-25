Новогодняя эстафета была запущена на ежегодном бале спортсменов Атырауской области, на котором собралось более 300 человек. На украшение чемпионской елки, высота которой составляет 2 метра, ушло 1000 медалей разного достоинства, полученных спортсменами Атырауской области в 2017 году. Большинство медалей были получены за призовые места на чемпионатах мира в различных видах спорта, в том числе и параолимпийских. Нарядив елку, спортсмены Атырауской области передали эстафету спортсменам из других областей Казахстана. - Этот новогодний challenge, придуманный нашими спортсменами, направлен в первую очередь на популяризацию спорта и повышению командного духа наших спортсменов, - рассказал руководитель управления физической культуры и спорта Атырауской области Азамат БЕКЕТ. – Мы надеемся, что спортсмены всего Казахстана поддержат наши начинания и покажут свои достижения за 2017 год. В этот вечер награды получили победители 15 ежегодных номинаций, таких как «Лучшая спортивная федерация», «Лучший спортсмен», «Лучшая команда», «Лучший спортивный проект года» и другие.RFcuGAhnY0M