Фото с сайта forbes.kz В региональной службе центральных коммуникаций прошел круглый стол, участники которого обсудили пути и методы перевода казахского языка на латиницу. По словам заведующего кафедрой истории и социальных наук АУНГ Болата НИГМЕТОВА, быстрее всего с госязыка на латиницу может перейти молодежь благодаря использованию в повседневной жизни современных мобильных устройств. - Если создать специальное мобильное приложение, позволяющее быстро освоить и изучить латиницу, то у молодежи с этим проблем вообще не возникнет, так как современные молодые люди очень быстро впитывают все новшества. Кроме того, сегодня в Казахстане широко внедряется трехъязычие, благодаря английскому языку переход на латиницу станет более быстрым, - предположил Болат НИГМЕТОВ. По мнению собравшихся, Казахстану необходимо брать пример у соседних республик - Турции, Азербайджана и Узбекистана, которые уже давно перенесли свой государственный язык на латиницу. Кириллица же отдаляет нашу республику от развитых стран тюркоязычного мира, считают они. Более того, перехода на латиницу ждут этнические казахи, проживающие на территории других стран, это станет еще одним аргументом, который поспособствует сближению казахского народа. - Социальные сети, электронная почта, даже документ, удостоверяющий личность, сегодня оформляются латинскими буквами. Почему бы не сделать так, чтобы люди сначала привыкали к латинице визуально, чтобы глаз привык к этим буквам. Потом нам будет намного легче и писать. Полный переход намечен только к 2025 году, у нас есть ровно год, чтобы пошагово продумать пути и методы перехода. Сегодня в нашем алфавите есть как минимум 7 лишних букв, которые нами практически не используются, с переходом на латиницу наш алфавит станет легче учить, само письмо упроститься, - поделилась мнением кандидат филологических наук Жумазия АБДРАХМАНОВА. Трудным переход казахского языка на латиницу, по мнению собравшихся, будет в школах, где обучение проходит на русском языке. Для детей, обучающихся в русских классах, процесс может стать проблематичным.