jz2fBafTniI В редакцию "МГ" очевидцы прислали видеоролик, на котором отчетливо виден горящий автомобиль на путепроводе в районе Автопарка. Как сообщили в пресс-службе пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС ЗКО, 20 апреля в 08.02 часов на пульт центрального пункта пожарной связи поступило сообщение о том, что улице Сырыма Датова на путепроводе горит моторный отсек автомобиля марки "Исузу". - Пожар в 08.45 минут полностью был ликвидирован. Пострадавших нет. В тушении пожара было задействовано 2 единицы техники и 7 человек личного состава, - сообщили в пресс-службе пожаротушения ДЧС ЗКО. Причина пожара, ущерб и виновные лица устанавливаются.