9ymCNagAGro Как рассказал очевидец Николай КУЗНЕЦОВ, его жена уже дважды замечала мужчину в синей куртке в этом районе. - Мужчина, который снят на видео, привлекал внимание прохожих своим неадекватным поведением. Он как будто от кого-то прятался или что-то искал, при этом сильно нервничал. Он все время ходит в очках и смотрит исподлобья. И буквально на днях моя жена готовила на кухне и в окно заметила этого мужчину. Он стоял и мастурбировал, глядя на детей, сам при этом прятался в кустах за полуразваленной стеной, - рассказал Николай. По его словам, они вызвали полицию, а сам он выбежал на улицу. - Я вышел из подъезда, он не обращал на меня никакого внимания. Когда он заметил, что я подхожу, то стал убегать. Я его догнал, повалил на землю. Начал спрашивать у него, что он тут делает. Я ожидал какого-то сопротивления. Но он, видимо, больной человек с дефектом речи, потому что я сам был в шоке, когда он начал пищать, как ребенок. Естественно, я его отпустил, пытался поговорить, но он снова рванул бежать. Страшно за детей. А что если для него завтра не будет хватать только того, чтобы смотреть на детей и мастурбировать? Что если он завтра схватит какого-то ребенка? Нужно изолировать таких людей от общества, - говорит очевидец. Местные жители рассказывают, что несколько раз замечали мастурбирующего мужчину в синей куртке в своем районе. Мужчина выглядит примерно на 25 лет. Стоит отметить, что в мессенджере WhatsApp со вчерашнего дня идет рассылка с данным видео и предупреждением о том, что в городе появился педофил.Между тем, в пресс-службе ДВД ЗКО заявили, что в настоящее время по данному факту началась проверка, о результатах которой они сообщат позже. m08zAfHOYD8