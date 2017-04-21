Иллюстративное фото из архива "МГ" Как стало известно, новый документ разрабатывали в течение трех лет. Участие в этом процессе принимали не только представители государственных органов, но и эксперты от бизнес-кругов. От предпринимателей Казахстана было внесено 552 поправки, и 358 из них приняты. Изменения, как рассказали в департаменте государственных доходов ЗКО, были приняты для бизнесменов, ведь во многом новые таможенные правила будут направлены на смягчение и упрощение большинства административных процедур, а также сокращение времени очистки товаров. Так, помимо электронного декларирования, в Таможенный Кодекс ЕАЭС внесли разрешение на выпуск товара без участия человека. Это так называемый автоматический выпуск. Также внесли норму о том, что бизнесмен может обращаться напрямую к сотруднику таможенной службы и тот бесплатно может заполнить ему декларацию, минуя платных посредников в лице таможенных брокеров и представителей. - Не будет открытием, если мы отметим особую важность таможенной политики в современной экономической жизни Казахстана. Имплементация международных соглашений, действующих в рамках ЕАЭС, принятие во внимание динамично развивающиеся современные технологии и пожелания бизнеса, направленные на упрощение таможенных формальностей, сделали новый кодекс более детальным. Он соответствует требованиям рынка и отстаивает в первую очередь экономические интересы государства и граждан, - рассказал руководитель управления таможенного оформления ДГД ЗКО Алибек ХАЙМУЛЬДИНОВ.