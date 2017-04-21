Виктор Зеленцов Виктор ЗЕЛЕНЦОВ организовывает акцию совместно с волонтерами "Жас Отан" на православном кладбище. Пенсионер хочет облагородить могилы ветеранов Великой Отечественной войны, а их имена внести в журнал учета воинов. - У меня отец ветеран Великой Отечественной войны. Мне хочется, чтобы об этом все помнили и знали. И чтобы могилы других ветеранов не забывались. На эту акцию привлечено еще 20 волонтеров. Мы будем в Родительский день, 25 апреля, с 8.30 до 13 часов находиться у главного входа на православное кладбище, - рассказал Виктор. Всем желающим родственникам умерших ветеранов волонтеры будут раздавать значки, которые можно наклеить на памятники. - Кроме этого, мы еще планируем воинам, их матерям и женам, похороненным на этом кладбище, сделать обелиск-мемориал, - поясняет Виктор ЗЕЛЕНЦОВ. - Но пока это планы. Занимаюсь я этим вопросом по зову души своей.