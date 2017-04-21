Иллюстративное фото с сайта sport_pl2.ru Как сообщили в облсуде, в случае доказательства вины педагога, ему грозит до семи лет тюрьмы с лишением права занимать определенные должности до двадцати лет. Физрук подозревается в попытке изнасилования восьмилетней школьницы. Девочка рассказала родителям, что к ней приставал учитель. Как отметила пресс-секретарь облсуда Илиада ДОСОВА, дело рассматривается в закрытом режиме.