Фото очевидца Об этом сообщила пресс-секретарь областного ДВД Гульназира МУХТАРОВА. Напомним, что около недели назад на одном из городских кладбищ рабочие задержали "ГАЗель", на борту которой находилось несколько памятников и оград. Сотрудники кладбища сразу же вызвали полицейских. Как выяснилось в хода допроса, металлические изделия были собраны не на кладбище. - По факту "ГАЗели", задержанной в районе кладбища, сотрудниками криминальной полиции установлены и проверены на причастность по нераскрытым преступлениям аналогичного характера двое мужчин, которые находились в машине - водитель и пассажир. В ходе допроса установлено, что конструкции, которые находились на борту автомобиля они собрали в районе бюро ритуальных услуг из ненужных остаточных металлов. Дело расследуется по статье статье 188 УК РК "Кража", - рассказала Гульназира МУХТАРОВА.Фото очевидца В ходе расследования изъятые металлические изделия были предоставлены потерпевшим по всем 4 фактам на опознание. Однако, никто из родных не опознал памятники усопших родственников. По данным ДВД области, с начала года на территории Атырауской области зарегистрировано 4 факта краж памятников и оград с христианского кладбища. В настоящее время по всем фактам проводятся оперативно-розыскные мероприятия под постоянным контролем руководства ДВД.