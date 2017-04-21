Задержанные неделю назад мужчины на бортовой "ГАЗели" никакой причастности к данным фактам не имеют, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". 17903367_438946363118845_4484565048403451341_n (1) Фото очевидца Об этом сообщила пресс-секретарь областного ДВД Гульназира МУХТАРОВА. Напомним, что около недели назад на одном из городских кладбищ рабочие задержали "ГАЗель", на борту которой находилось несколько памятников и оград. Сотрудники кладбища сразу же вызвали полицейских. Как выяснилось в хода допроса, металлические изделия были собраны не на кладбище. - По факту "ГАЗели",  задержанной в районе кладбища, сотрудниками криминальной полиции установлены и проверены на причастность по нераскрытым преступлениям аналогичного характера двое мужчин, которые находились в машине - водитель и пассажир. В ходе допроса установлено, что конструкции, которые находились на борту автомобиля они собрали в районе бюро ритуальных услуг из ненужных остаточных металлов. Дело расследуется по статье статье 188 УК РК "Кража", - рассказала Гульназира МУХТАРОВА. 17903716_438946313118850_7590471091858410978_n-768x596 Фото очевидца В ходе расследования изъятые металлические изделия были предоставлены потерпевшим по всем 4 фактам на опознание. Однако, никто из родных не опознал памятники усопших родственников. По данным ДВД области, с начала года на территории Атырауской области зарегистрировано 4 факта краж памятников и оград с христианского кладбища. В настоящее время по всем фактам проводятся оперативно-розыскные мероприятия под постоянным контролем руководства ДВД. Ерлан ОМАРОВ