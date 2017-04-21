В районе 10-ой школы в Зачаганске по адресу Камбар Батыра, 14 строители сделали такое безобразие, которого хватило на 2 месяца. кривая брусчатка, отмостка из тротуарных плит, арык через дорогу который провалился. хочется знать, кто такое проектировал и принимал?