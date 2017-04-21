Фото с сайта aktobetimes.kz Зеной в Актобе назвали сотрудника дорожной полиции, старшего инспектора Жаннат АХЕТОВУ. В городе она слывет одной из принципиальных «гаишников», с красотой и статью известной киногероини. Чего уж точно не ожидали актюбинцы, так это увидеть ее на скамье подсудимых. Ахетову обвиняют в коррупционном нарушении. Инспектор пыталась помочь своей подруге, которая нарушила правила дорожного движения. Зена переговорила с коллегой, сотрудником батальона дорожно-патрульной полиции Мирасом ИБАДУЛЛАЕВЫМ, чтобы тот избавил девушку от штрафа. Ахетова забрала и уничтожила заполненный инспектором бланк, а в типографии изготовила новый - липовый. Под суд попали оба – и Ахетова, и Ибадуллаев. Женщина-полицейский будет отвечать за то, что склонила к преступлению и за изготовление подложных документов. Сотрудник батальона - за коррупционное правонарушение.