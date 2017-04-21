Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в областном оперативном штабе по борьбе с терроризмом, 19 апреля 42-летний житель ЗКО Руслан ХАМЗУЛИНОВ был признан виновным по пяти статьям Уголовного кодекса РК - "Возбуждение религиозной розни", "Участие в деятельности террористической группы", "Финансирование террористической деятельности", "Вербовка с целью организации террористической деятельности" и "Организация незаконной миграции". Он был приговорен к 10 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Как следует из материалов дела, Хамзулинов был причастен к вербовке и переправке граждан Казахстана в лагеря международных террористических организаций на территории Сирии. - Кроме того, по заданию зарубежного руководства террористической ячейки ДАИШ в Турции выехал в Украину для проведения подготовки для совершения террористический атак в России и Казахстане, - сообщили в областном оперативном штабе. Там и был задержан Хамзулинов в прошлом году.