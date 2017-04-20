Как сообщили в пресс-службе РгК «Батыс» Нацгвардии РК города Уральска, 15 апреля в 16:40 к ним за помощью обратилась женщина. Она рассказала, что потеряла 4-летнего племянника. Войсковым нарядам по радиостанции была передана ориентировка на пропавшего мальчика. - Спустя 15 минут мальчик был найден в районе магазина "Зигзаг", по улице Курмангазы. Когда войсковой наряд обнаружил потерявшегося мальчика, тот находился в растерянном состоянии. Успокоив мальчика, нацгвардейцы отвели его к родителям и тете, - сообщили в пресс-службе РгК «Батыс» Нацгвардии РК города Уральск.