Арман Талблимов Как рассказал следователь следственного отдела УВД города Уральска Руслан ЕСЕТОВ, Арман ТАЛБЛИМОВ был судим в 2014 году. - 36-летний мужчина обманул 9 человек. За деньги он обещал поставить на очередь жителей в "Жилстройсбербанк", после чего был осужден и отбыл наказание 2,5 года, - рассказал следователь. 15 апреля Арман ТАЛБЛИМОВ был снова задержан и водворен в ИВС. В отношении него заведено уголовное дело согласно статье 190 УК РК "Мошенничество". - Теперь уже 35 человек написали заявление о том, что были обмануты этим мошенником. В этот раз он работал по другому сценарию. Он обещал всех устроить в город Аксай фирму "Шлюмберже". С каждого потерпевшего он выманивал деньги от 120 до 600 тысяч тенге, - пояснил следователь. Как рассказал потерпевший Ахмет САКЕБАЕВ, он тоже оказался обманутым этим мошенником. - Я занимался частным извозом. Все время хотел устроиться на нормальную хорошо оплачиваемую работу. Через знакомого узнал, что есть мужчина, который может устроить на работу в Аксай в компанию "Шлюмберже" водителем. Мне за это нужно было передать деньги в размере 120 тысяч тенге, -рассказывает потерпевший. - Я кончено отдал, а потом узнал, что еще двое знакомых отдали такие же суммы. И мы как бы втроем ждали трудоустройства. Время шло. Нас кормили обещаниями. Я начал волноваться и проверять, оказалось что такой фирмы в Аксае нет. Но Арман, с которым я созванивался, переубедил и сказал, что там только начинается открываться филиал этой фирмы. Потерпевший рассказал, что, когда они созванивались, Арман сначала отключал телефон, а потом сам перезванивал. - Когда я понял, что мне не вернут деньги, тогда пошел писать заявление. Тут мне сообщили, что он уже задержан и проходит по 35 эпизодам, - рассказал потерпевший. В городском отделе рассказали еще несколько примеров обманутых жителей. 59-летний и 38-летний жители Таскалинского района заплатили мошеннику по 240 тысяч. Еще двое жителей Зеленовского района "попались на удочку" и отдали за несуществующее рабочее место по 120 тысяч тенге. УВД города Уральска сообщает, что могут быть еще жертвы мошенника и просят обратиться к ним.