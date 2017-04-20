В этом году аттестацию сдавали более 3200 государственных служащих. За два часа чиновники ответили на 220 ситуационных вопросов, разделенных на 4 блока- эффективность, служение народу, прозрачность и личностные характеристики. - По итогам первого этапа тестирования оценку «превосходно» набрали 27,4% от общего числа госслужащих. 69,5% получили оценку «эффективно» и 3% - оценку «удовлетворительно». Только 0,9% или трое госслужащих получили оценку «неудовлетворительно». Сейчас идет собеседование. Еще не закончила свою работу высшая аттестационная комиссия, - отметил руководитель департамента Агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции ЗКО Болат ИСАКОВ. В ЗКО штатная численность государственных служащих составляет 4444 человека. Как отметили на брифинге, в первом квартале этого года были проведены общие конкурсы на 209 вакантных должностей. В них приняли участие 485 человек. За это же время департаментом проведено 12 проверок, по итогам которых выявлено 112 нарушений. - Проведено 4 заседания Совета по этике. На них рассмотрено 15 дисциплинарных дел. На 11 госслужащих были наложены взыскания, из них 7 – за совершение проступков, дискредитирующих госслужбу, - заявил Болит ИСАКОВ. Борцы с коррупцией заявили, что с марта в области проводит работу мобильная группа "Будущее без взяток. Вместе». В ее состав входят общественные деятели, артисты и спортсмены.