Айгуль Тукешева Айгуль ТУКЕШЕВА обвиняется по статье 189 УК РК - "Присвоение или растрата вверенного чужого имущества". Как пояснил прокурор, подсудимая умышлено совершила преступление и обвиняется в хищении денежных средств в размере 180 тысяч тенге. - В июне 2014 года экс-руководитель отдела занятости и соцпрограмм, пользуясь служебным положением, начисляла материальную помощь на счета подчиненных. После чего они обналичивали денежные средства и передавали их Тукешевой. Также она потребовала у заместителя центра социальной адаптации для лиц без определенного места жительства Сариной предоставить копию удостоверения личности и номер банковского лицевого счета для обналичивания денег. По такой же схеме проводила операции через водителя Косыбаева и специалиста центра социальной адаптации Успанову, - пояснил прокурор. Между тем, Айгуль ТУКЕШЕВА вину по предъявленному ей обвинению признала и заявила, что это была вынужденная мера. Кроме того, она отметила, что похищенные средства уже возвращены в бюджет в досудебном порядке. - У нас проводились мероприятия, на которые в бюджете города средства не предусмотрены. Я просила директора центра адаптации Утешева найти мне специалиста для того, чтобы я могла перечислить деньги, обналичить их и покрыть расходы на мероприятия. В июне 2014 года, когда проводилась подписка, акиматом были даны дополнительные задания по подписке. На тот момент я просила Сарину оформить материальную помощь в размере 30 тысяч тенге. Позже в октябре проводились мероприятия ко Дню пожилых людей в областной филармонии, куда акиматом города были приглашены спонсоры, которые готовили фуршет для ветеранов Великой Отечественной войны и тыловиков. Заместитель акима города Сатыбалдиев попросил оплатить расходы фуршета за счет собственных средств, так как в бюджете на это не были предусмотрены денежные средства. Заработная плата у меня была 113 тысяч тенге, к тому же я выплачивала кредит. Не было возможности оплатить все со своего кармана, - рассказала Тукешева. Как стало известно в ходе судебного разбирательства, на подписку республиканских изданий "Казахстанская правда" и "Егемен Қазақстан" экс-начальница отдала 90 тысяч тенге. Как отметил судья Жумагулов, похищенные денежные средства недополучил тот, кто действительно нуждается них. - Наше государство должно обеспечивать нуждающихся, а вы у них берете и отдаете тем, кто не нуждается. Почему вы не объяснили заместителю акима города, что у вас нет таких денежных средств? - задал вопрос судья Руслан ЖУМАГУЛОВ. - Что вам заместитель акима города скажет "идите, похищайте деньги из бюджета"? Неужели бы замакима сказал идти на нарушение закона? 90 тысяч тенге стоила подписка на год. В отделе у вас работает 35 человек, неужели тяжело собраться по 2 тысячи тенге на подписку вашим сотрудникам? Если вы не выполняете план, что теперь из бюджета воровать? Это деньги, принадлежащие социально нуждающимся лицам. Для того, чтобы выполнить план по подписке, вы буквально вырываете у нуждающихся, сами работая в этот момент руководителем отдела. За невыполнение плана вас не уволили бы, и даже не наказали, просто в устном порядке поругали, это лучше, чем быть привлеченным. Между тем, как пояснил водитель, через которого подсудимая обналичивала деньги, он сначала не знал, для чего переводят деньги на его счет. - Я работал на тот момент водителем и по работе ездил в горсобес сдавать отчеты. Мне бухгалтер сказал принести номер счета и дать все свои данные, потом сказала, что поступят деньги в размере 30 тыс тенге. Мне на карточку поступали три раза деньги по 30 тысяч тенге, два раза я вместе с Сариной передавал деньги Тукешевой и один раз сам. Для чего эти деньги, я не спрашивал, а просто выполнял поручения руководства, - рассказал свидетель Косыбаев. Стоит отметить, подсудимая Айгуль ТУКЕШЕВА проработала руководителем отдела занятости и социальных программ города Уральска более пяти лет.