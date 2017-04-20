Сегодня 5 осужденных женской колонии покинули место заключения. Все женщины получили консультации и помощь в рамках социального проекта "Встреча у ворот". В задачи проекта входит трудовое и бытовое устройство, медицинская помощь, документирование и восстановление социальных связей. - Из 5 освободившихся женщин одна жительница города Атырау. Ей помогли устроиться на хорошую работу. Остальные четверо - уроженки других областей Казахстана, специалисты им дали консультацию, ресоциализацией освободившихся займутся уже по приезду домой компетентные органы, - рассказала начальник отдела ВРСО, капитан юстиции Асель МЕДЕКЕШОВА. Проект "Встреча у ворот" в учреждении УГ-157/11 сегодня был запущен впервые. Он реализуется в рамках комплексной стратегии социальной реабилитации граждан, освободившихся из мест лишения свободы и находящихся на учете службы пробации.По словам организаторов проекта, эффективность процесса ресоциализации зависит от многих обстоятельств. В частности, от результатов работы по подготовке осужденных к освобождению и от социально-психологической помощи, оказываемой в адаптационный период после освобождения. - В настоящее время социальная адаптация граждан, освободившихся из учреждений уголовно-исполнительной системы, является одним из основных путей, направленных на снижение уровня повторной преступности среди этой категории лиц, - сообщила Асель МЕДЕКЕШОВА.