Игрока ФК"Актобе" Дамира ДАУТОВА госпитализировали в областную больницу Уральска, сообщает корреспондент портала ''Мой ГОРОД''. dautov Как рассказали в пресс-службе управления здравоохранения ЗКО, Даутов был госпитализирован прямо со стадиона ''Акжайык'', вечером 19 апреля. Он получил травму, столкнувшись об ограждение поля. - Он был доставлен в травмпункт. Серьезных травм, переломов нет. Футболиста уже отпустили домой, - рассказали в пресс- службе. Напомним, футболист врезался в металлическое ограждение во время футбольного матча. 'Акжайык" принимал на своем поле команду 'Актобе'. Фото Медета МЕДРЕСОВА