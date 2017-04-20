Депутат, член Фракции «Народные коммунисты» Мажилиса Парламента Республики Казахстан В. Косарев Нам хорошо известно, что Правительством и местными исполнительными органами принимаются меры по недопущению чрезвычайной ситуации, проводится широкая информационная работа. Вместе с тем обращает на себя внимание, что на протяжении нескольких последних лет ситуации с подтоплением населённых пунктов, с переливами дорог и, к сожалению, с потерями людей систематически повторяются. Так получилось и в этот раз. Всю зиму мы наблюдали, как Правительство проводило всевозможные планёрки, "летучки" и селекторные совещания, где руководители регионов бодро рапортовали о полной готовности к паводкам, о количестве вывезенного снега, об укреплении дамб водохранилищ и т.д. Но пришла весна, и все поплыли… И это при том, что Правительству при ежегодном рассмотрении республиканского бюджета в Парламенте выделяется требуемое финансирование. Каждый год с завидным постоянством ситуация повторяется, и люди оказываются в сложной ситуации в связи с подтоплением домов, дорог и потерей имущества. При этом систематически оказывается, что никто в ответственных госорганах не смог спрогнозировать уровень поднятия воды в реках, объёмов таяния снега и направлений крупных водных потоков. И в этом году опять складывается сложная паводковая ситуация в г.Атбасаре Акмолинской области, где из-за перелива реки Жабай были подтоплены 400 жилых домов и дворовых территорий. Вновь произошло подтопление здания средней школы №1 города, в которой совсем недавно проводился ремонт опять же по причине затопления. Приостановлен учебный процесс. Всего в Атбасаре эвакуировано более 1300 человек. Весьма странно и, пожалуй, по причине безобразной бесхозяйственности подтоплено село Красный Яр вблизи Кокшетау. Ведь оно поплыло по причине сброса сверхнормативного объема воды из Чаглинского водохранилища. В Сандыктауском районе в результате повышения уровня воды в реках Жабай, Саркырама, Кутунгуска и озера Кумдыколь подтоплению подверглись 6 населённых пунктов. По словам Министра внутренних дел Касымова К.Н., требуется принятие срочных мер по обеспечению безопасного пропуска больших объёмов воды из Астанинского водохранилища. Возникает вопрос: почему все так складывается? Не пора ли подойти к этому вопросу основательно и комплексно. Проанализировать все возможные риски и принять одно, но верное решение, которое помогло бы решить проблемы, возникающие ежегодно. Пусть это будет отдельная государственная программа по предотвращению стихийных бедствий, связанных с весенними паводками, с мероприятиями по инженерной защите населенных пунктов, дорог, строительству берегоукрепительных сооружений, устойчивых дамб и гидросооружений. Давайте выделим на её реализацию необходимый объём финансовых средств, и решим эту проблему основательно, по-хозяйски, на плановой основе, создав резервные объемы воды для летнего орошения земель. Ведь на ликвидацию чрезвычайных ситуаций и их последствий мы тратим неизмеримо больше, чем на их предупреждение. О чём говорим каждый год, но вопрос не решаем. Уважаемый Бакытжан Абдирович, просим рассмотреть наше предложение и предоставить ответ в установленном законом порядке.

С уважением, Депутаты, члены Фракции «Народные коммунисты» Мажилиса Парламента Республики Казахстан В. Косарев Ж. Ахметбеков Г. Баймаханова А. Конуров И. Смирнова Т. Сыздыков

