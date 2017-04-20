Комитет лесного хозяйства и животного мира МСХ не подтверждает факт задержания сотрудника резервата «Акжайык» с рыбой и черной икрой, передает корреспондент портала «Мой ГОРОД». Иллюстративное фото с сайта Nnm.me Отметим, что ГПР «Акжайык» являетс­я подведомственной ор­ганизацией Комитета л­есного хозяйства и жи­вотного мира МСХ РК. ­ — Данный ­факт не подтвержден. ­По нему веде­тся служебное расслед­ование. О результатах расследования будет ­сообщено дополнительн­о, — говорится в сообщении комитета. Напомним, что факт задержания инспектора резервата «Акжайык» корреспонденту портала «Мой ГОРОД» прокомментировал заместитель командующего региональной береговой охраны пограничной службы КНБ РК Талгат ТУРЕБАЕВ. При задержании лодки на борту оказалось 35 кг рыбы осетровых пород, 213 кг рыбы частиковых пород и 3 кг черной икры. Задержанными оказались сотрудник резервата и гражданское лицо, сообщал Туребаев. Ерлан ОМАРОВ