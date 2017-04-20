Торжественная церемония открытия чемпионата состоялась 19 апреля с участием почетных гостей - президента Азиатского союза таэквандо и председателя всемирной судейской коллегии. Судьи публично пообещали беспристрастно оценивать спортсменов, в свою очередь спортсмены уже в первый день показали довольно неплохие результаты.Так, три медали престижного соревнования завоевали Асель УСМАНОВА (42 кг), Жадыра ХАЙРУЛЛИНА (63 кг), Рабиль САГИТЖАНОВ (48 кг). Все трое стали обладателями бронзы чемпионата Азии.Сборная Казахстана представлена на Чемпионате двадцатью спортсменами. Цвета республики защищают 10 парней и 10 девушек. Атырауская область представлена одной таэквандисткой. Жадыра ХАЙРУЛЛИНА принесла Казахстану 1 бронзовую медаль чемпионата. Отметим, что в турнире «Kazakhastan Open G1» спортсмены со всего мира будут бороться за рейтинговые очки для того, чтобы попасть на Олимпиаду. Это первый турнир международного уровня по олимпийскому виду спорта в Атырауской области.С 19 по 21 апреля в ФОК «Атырау» будет проходить чемпионат Азии среди юниоров, а с 22 по 24 апреля - международный турнир по таэквондо «Kazakhastan Open G1».