В отделение полиции доставили 15 человек, но все они претензий друг к другу не имели, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". TOGxB347exo По словам начальника МПС ДВД ЗКО Манарбека ГАБДУЛЛИНА, безопасность во время футбольного матча Актобе-Акжайык обеспечивали 250 сотрудников правоохранительных органов и нацгвардии. - Вчера, 19 апреля, перед началом футбольного матча возле стадиона "Акжайык" на пересечении улиц Курмангазы и Маметовой между группами молодых людей произошел инцидент, начавшийся со словесной ссоры. Рядом службу несли сотрудники полиции, которые тут же задержали молодых людей и доставили их в отдел для установления личности. После установления личности и опроса все 15 человек были отпущены, поскольку претензий друг к другу не имели, - рассказал Манарбек ГАБДУЛЛИН. Как выяснилось, из 15 задержанных - 9 жители Актобе, а остальные уральцы. - В Уральск на футбольный матч на трех автобусах приехали 85 болельщиков команды "Актобе". Мы их встретили и сопроводили до стадиона. И после матча в сопровождении патрульной полиции проводили их до границ города, - рассказал начальник МПС. Напомним, вчера, 19 апреля перед матчем "Актобе" - "Акжайык" произошла драка между молодыми людьми. К слову, матч завершился победой "Актобе". futbaall (1) futbaall (2) Фото и видео Медета МЕДРЕСОВА