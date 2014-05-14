Сотни экспонатов представляют окаменелости древних животных, обитавших на территории Западного Казахстана в то время, когда нынешняя суша была покрыта огромным морем. Здесь зубы доисторических акул, окаменелые останки и кости животных, огромных мегалодонов, плезиозавров и моллюсков. В области найдены останки мамонтов, шерстистых носорогов, первобытных туров и оленей. Возраст некоторых из них переваливает за 150 миллионов лет. Открылся музей более двадцати лет назад, благодаря стараниям местного энтузиаста Юрия ПАСТУХОВА. - Мы рады, что наша обновленная экспозиция теперь доступна для жителей города, в особенности для школьников. Мы собираемся продолжать нашу работу, потому что, то, что есть в недрах наших меловых плато, мы ничего знаем. Мы каждый раз рассчитываем, что новые и новые чудеса предстанут перед нашими глазами, - рассказал в беседе с корреспондентом Юрий Александрович. В свою очередь, присутствующий на открытии руководитель областного историко-краеведческого музея, филиалом которого и является открывшаяся экспозиция, Серик МУХАМБЕТОВ рассказал, что в этом году уже запланировано две экспедиции. Интерес ученых подогревает и то, что впереди огромное поле для научной работы. Многие из найденных окаменелостей до сих пор не поддаются точному научному определению и нуждаются в исследованиях, а значит главные сенсации еще впереди.