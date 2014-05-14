Об этом сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД" со ссылкой на пресс-службу управления здравоохранения ЗКО. По данным пресс-службы управления здравоохранения ЗКО, 20 мая в 12.00 часов в городе Аксай Бурлинского района будет торжественно открыт филиал гемодиализного центра. Гемодиализный центр в Аксае - это пример государственно-частного партнёрства. Партнером является ТОО "Нефросазия". - Мы получили возможность создать центр который станет ещё одним шагом на пути улучшения качества жизни и сохранения здоровья населения, сообщили в пресс-службе управления здравоохранения ЗКО. Новый гемодиализный центр будет принимать больных в 2 смены на3 диализных места, в итоге семь больных Как стало известно, два места отданы для больных из поселка Шынгырлау. Акимат Шынгырлауского района выделил специальный автобус, который три раза в неделю будет привозить их в Аксай. Год назад, 30 апреля, гемодиализный центр был открыт в Уральске. Тогда проект воплотился в жизнь за счет инвестиций алматинской фирмы ТОО"Диамедтехник". Уральский центр принимает в 2 смены на 24 диализных места. Общая пропускная способность 96 мест. В центре работают 15 специалистов.