Сегодня, 14 мая, жителям Атырау были вручены ключи от новых жилых домов, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД». Два дома по 36 квартир и один 72-квартирный дом были сданы по улице Габбаса Бергалиева и Бактыгерея Кулманова. Как отметили в пресс-службе городского акимата жилые дома были построены по государственной программе «Доступное жилье-2020». Новые квартиры получили очередники и те, кто претендовал по программе арендное жилье. В общей сложности до конца текущего года планируется сдать 25 многоэтажных жилых домов, а это более 1100 квартир. Восемь домов предназначены для очередников, в пять многоэтажек вселятся молодые семьи. Остальные дома - арендные и коммунальные.