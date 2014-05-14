Скриншот: youtube.com Скриншот: youtube.com 9 мая, через несколько часов после торжественной церемонии, посвященной Дню победы, коммунальщики стали грузить в «Камаз» венки, возложенные к Вечному огню, передает ИА «NewTimes.kz». Власти Атырау омрачили праздник ветеранам войны «нефтяной столицы». На видео, размещенном на Youtube, видно, что сотрудники коммунальных служб под присмотром сотрудников внутренних дел грузят в самосвал венки и букеты цветов, которые несколькими часами ранее горожане возложили к Вечному огню. Все это происходит на глазах десятков людей. На возмущение граждан полиция не реагирует.  