В настоящее время на территории женской и мужской колоний Атырауской области свою производственную деятельность развернули 7 предпринимателей. Благодаря этому в местах лишения свободы было трудоустроено около 90 заключенных. Четверо из предпринимателей смогли запустить свой бизнес благодаря программе "Дорожная карта бизнеса 2020" - это производство бумажных пакетов, пошив национальной дизайнерской одежды, пошив домашнего текстиля, производство спецодежды и обуви.- Мы очень рады, что наши заключенные могут работать непосредственно по месту отбывания срока. При этом половина заработной платы остается на счету осужденного - эту часть заключенные могут перевести родным и близким, вторая половина заработной платы выплачивается рабочему на руки. На эти средства они могут приобрести себе все необходимое в магазине, расположенном на территории колонии, - рассказал начальник департамента УИС Мирболат КУЛПЕИСОВ.По словам собеседника, предприниматели имеют много плюсов, работая с заключенными: производственные площадки в колониях предоставлены по низкой цене в доверительное управление, экономия денежных средств на охране производственных площадок, готовые рабочие кадры, возможность выплаты невысокой заработной платы. РГП "Енбек-Атырау" до недавнего времени выполняло заказы, связанные непосредственно с деятельностью департамента УИС: поставкой хлеба, поставкой тепла и горячей воды, пошивом одежды для нужд осужденных. С нововведением в Законе госсзакупках у предприятия появился приоритет в вопросах трудоустройства и ресоциализации осужденных, а также приоритет на участие в госзакупках.- Теперь согласно новым поправкам в законе товары и услуги, выполняемые осужденными, госорганам можно приобретать путем прямого заключения договора. В связи с этим, с прошлого года мы наладили новое производство - металлообработку и производство хозяйственного мыла. К примеру, мы занимаемся устройством решеток в учреждения МВД РК, поставили решетки и в госархиве Атырау. В настоящее время трудоустроили 37-40 осужденных по таким направлениям как деревообработка, швейное производство, металлобработка, выпечка хлеба, поставка тепла, горячей воды в учреждения. Средняя зарплата - не ниже 35 тысяч тенге, - рассказал директор филиала РГП "Енбек Атырау" Олег ШЫНДЫБАЕВ.Стоит отметить, что в ярмарке приняли участие и предприниматели, занимающиеся производством на территории бизнес-инкубатора. Сегодня свою продукцию представили 11 производств. В общей сложности на территории бизнес-инкубатора свою деятельность осуществляют 25 предпринимателей, которые предоставили местным жителям 125 новых рабочих мест.По словам организаторов, главная цель ярмарки - познакомить потенциальных заказчиков и жителей города с продукцией, которая в настоящее время производится на территории Атырауской области. Потому что для предпринимателей, осуществляющих свою деятельность в местах лишения свободы и бизнес-инкубаторе проблема реализации товаров - самая насущная.