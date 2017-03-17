- Мы на себя берем оформление документов, тем самым снимаем вопросы бюрократии и барьеры. Не надо инвесторов "футболить" между кабинетами, - отметил аким ЗКО. По его словам, на сегодняшний день есть уже 10 проектов, таких как строительство новых домов взамен аварийных, возведение детских садов, размещение видеокамер по проекту «Умный город» и строительство спецЦОНов в городах Уральск и Аксай. В рамках государственно-частного партнерства в городе Уральске начались работы по сносу аварийных домов. Вместо ветхого жилья начато строительство девятиэтажных жилых домов.Алтай КУЛЬГИНОВ отметил, что в 2017 году планируется снести 10 аварийных домов. - В Уральске 41 аварийный дом, в них проживают 1500 человек - это свыше 300 семей. Мы планируем в ближайшие три года построить для них новые дома по ГЧП. За счет государства будут сделаны детские площадки, подъездные пути и инженерные сети, - рассказал Алтай КУЛЬГИНОВ. В областном центре по ГЧП планируется установка 200 видеокамер, 40 скоростемеров и 5 интеллектуальных перекрестков. Сумма проекта - 550 млн тенге. Кроме того, планируется замена устаревшего оборудования в «Жайыктеплоэнерго» и «Батыс су арнасы», которое потребляет большое количество энергии. Внедрение новых энергосберегающих технологий позволит сократить производственные расходы.