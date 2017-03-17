По словам и. о. начальника 4 управления прокуратуры ЗКО Бауыржана АХМЕТЖАНА, уголовное дело в отношении заказчика КПО б.в. и двух подрядчиков, которые строили два девятиэтажных дома - ТОО «Фирма АТК» и ТОО «АзияТехСтрой» - прекратили за отсутствием состава преступления. - Потом дело переквалифицировали как административное по статье "Монополистическая деятельность", но 20 февраля суд вынес положительное постановление. Сейчас мы истребуем материалы дела и будем их изучать на законность прекращения и переквалификации, - отметил Бауыржан АХМЕТЖАН. Стоит отметить, что прокуратура области никаких протестов об отмене решения административного суда не вносила, так как материалы поступили к ним не так давно. Шумиха вокруг компании КПО б. в. поднялась из-за того, что при строительстве многоэтажек для переселенцев из села Березовка сумма была завышена на 1 млрд тенге. Так, стоимость одного девятиэтажного дома была равна 1,8 млрд тенге. Свой ответ прокуратура области по вопросу административного дела сможет дать через десять дней, а вот что касается прекращения уголовного дела, то по закону исследовать его должны в течение месяца.