Новый тренерский состав родителям воспитанников футбольного центра «Атырау» представил технический директор Федерации Футбола Казахстана Анатолий БЕЛЯЙ, который прибыл с рабочим визитом в Атырау.По словам директора ФК "Атырау" Тимура НИГИМОВА, наставники имеют соответствующую квалификацию для работы с детьми. Саша ЕВТИЧ, Зоран ТЕРЗИЧ, Александр КУЗМАНОВИЧ, Радмило АЗАНЕЦ и Милан АНТИЧ будут тренировать юниоров. Всего же в футбольном центре "Атырау" вместе с представительствами в районах обучаются 533 юных футболиста.В ходе визита Анатолий БЕЛЯЙ ознакомился с рабочим процессом футбольного центра, понаблюдал за тренировками юниоров, после чего в ходе тренинга поделился своими рекомендациями построения тренировочных занятий. Напомним, что накануне был презентован обновленный состав футбольного клуба "Атырау". Таким образом, сегодня команду представляют 29 футболистов: 8 легионеров, 21 казахстанский игрок, из них 9 местных воспитанников клуба. Уже завтра, 18 марта, ФК "Атырау" проведет домашний матч с командой "Иртыш" из Павлодара.