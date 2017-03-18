Комплекс планировали начать строить еще в 2014 году в районе поселка Круглоозерное. В 2014 году о проекте по строительству тепличного комплекса стоимостью в 4,4 млрд тенге сообщил тогдашний руководитель отдела предпринимательства Уральска Ринат ШАУЕНОВ. Сейчас он уже занимает должность заместителя акима Зеленовского района. Предполагалось, что тепличный комплекс площадью в 15 га снимет проблему обеспечения горожан свежей овощной продукцией в межсезонье. - Инвесторы пока ищут инвестиции для реализации этого проекта. Вопрос решается с банком развития Казахстана, - заявил заместитель акима ЗКО Игорь СТЕКСОВ. В то же время в управлении сельского хозяйства отмечают, что план по созданию продовольственного пояса вокруг областного центра дает успешные результаты. - Сейчас в ЗКО действует 69 теплиц общей площадью 33,5 тысяч кв метров. За год в них произвели 480 тонн овощной продукции. Это в полтора раза больше, чем в 2015 году, - сообщил заместитель руководителя управления сельского хозяйства ЗКО Жасулан ХАЛИУЛЛИН. Но благостные показатели чиновников никак не сказываются на ценах на овощную продукцию. Огурцы и помидоры в данный момент в торговых точках продают от 700 тенге и выше.