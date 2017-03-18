Мясо разобрали очень быстро Сегодня с 9.00 утра открыта сельскохозяйственная ярмарка по улице Ихсанова. На ярмарку в Уральск привезли атырауского сазана, дешевле местного на 100 тенге. Акима города удивила разница цен на рыбу. - Такая разница возникла из-за того, что в Атырау выращивают рыбу в больших объемах. А у нас объем маленький, тем более, рыба, выращенная в озерах,-рассказал руководитель отдела сельского хозяйства Уральска Махамбет БАТЫРГАЛИЕВ. Нариман ТУРЕГАЛИЕВ дал поручение руководителю отделу сельского хозяйства увеличить производство рыбы в ЗКО. - Спрос на рыбу есть, тогда нам нужно увеличить производство, - сказал аким города. - Мы проводим такие ярмарки, чтобы местные производители без посредников продавали свою продукцию. Для них это хороший способ реализовывать продукцию, а для жителей города это хорошая возможность купить продукты питания по доступной цене. Ярмарочные цены дешевле в среднем на 10-15%. Уральцы остались недовольны нехваткой мяса на ярмарке. За один час было реализовано 8 тонн говядины. - Да, мяса действительно сегодня не хватило. Но мы планируем увеличить объем привезенного мяса. Завтра завезут 10 тонн говядины. Для производителей тоже возникают сложности в транспортировке такого количества мяса. Цена на мясо была на порядок дешевле рыночной, по 1100-1200 тенге за килограмм, - отметил аким города. Выстроилась и очередь за яйцами. Но их сегодня завезли в большом количестве. - Прихожу каждый раз на такие ярмарки - позитив, музыка, да порою и цены радуют. К примеру, сегодня привезли огромное количество яиц и продавались они подешевле, - сказала пенсионерка Галина Федоровна.