И директора, и тренеры беспрекословно сдавали деньги бывшему руководителю отдела управления облспорта Акжану ИШАНОВУ, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". shayahmetov (2) В суде по уголовному делу в отношении экс-руководителя облспорта Тимура ШАЯХМЕТОВА были допрошены директора районных спортивных школ. Главный специалист Чингирлауского отдела культуры и спорта Калиев пояснил, что в ноябре он ездил сдавать годовой отчет в управление спорта в Уральск и там ему Акжан ИШАНОВ сообщил, что руководитель облспорта едет в Астану сдавать отчет и надо отдать деньги. - Тогда я просто отдал отчет и уехал. Потом несколько раз корректировал свой отчет и его приняли, но денег тогда я не сдал, у меня не было. 5 декабря, когда я приезжал в Уральск на соревнования, привез 25 тысяч тенге Ишанову, как он и просил, - отметил свидетель Калиев. На вопрос адвоката подсудимого Галымжана ИШАНОВА о том, не вызвало ли у него это требование возмущения, свидетель ответил, что поступил так, как сказали. Между тем, по словам других свидетелей денежных поборов в управлении спорта ЗКО раньше не было и сдавать на отчет им приходилось впервые. При этом никто из них не возмущался, а просто брали деньги из своей зарплаты и отдавали Ишанову. Тренер по баскетболу Елдос БЕРГАЛИЕВ рассказал, что в декабре он отдал Ишанову 115 тысяч тенге из денег, которые были перечислены ему на учебно-тренировочные сборы. - Я отдал деньги из-за опасения, что потом больше не выделят деньги на соревнования, но при этом не спрашивал ничего. Сказали сдать, значит так надо, руководство же говорит, - отметил Бергалиев. Напомним, бывшего главу облспорта ЗКО Тимура ШАЯХМЕТОВА 14 декабря 2016 года задержали сотрудники антикоррупционной службы. Как выяснилось уже в суде, Тимур ШАЯХМЕТОВ через бывшего руководителя отдела управления спорта Акжана ИШАНОВА собирал деньги с директоров всех спортшкол области и старших тренеров, якобы для сдачи годового отчета в Астане. При этом удалось собрать около 2 млн тенге, которые были отданы Шаяхметову. В суде выяснили, что Шаяхметов требовал со старших тренеров 40% от суммы, которую им выделяли на УТС, а с директоров спортшкол области по 25 тысяч тенге, якобы за сдачу готового отчета управления в Астане. shayahmetov (1)  