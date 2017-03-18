Вот уже на протяжении 4 месяцев центр оказывает поддержку многодетным и малоимущим семьям как города, так и области. Каждый четверг организаторы благотворительного фонда раздают продукты питания нуждающимся. В набор продуктов входят масло, мука, различные крупы и овощи. Ежедневно в центр приходят нуждающиеся в одежде и продуктах. Проходят регистрацию и как только в центр поступают продукты и одежда, люди получают сообщение по горячей линии WatsApp. Идея открыть центр принадлежит четырем друзьям. Сегодня они намерены охватить как можно большее число нуждающихся. Зульфия ЖУБАНАЗАРОВА мать 11 детей. О существовании центра узнала по сообщению. Еще 4 месяца назад многодетную мать пригласили получить помощь продуктами и одеждой. - В декабре мне пришло сообщение о том, что в Атырау открылся Центр помощи нуждающимся. После смерти мужа все 11 детей живут вместе со мной. Старшему 25, младшему - 2,5 года. Живем мы на пособия и заработную плату двоих старших детей. Квартиру снимаем в поселке Береке за 30 тысяч тенге. Открытие центра для нас стало существенной поддержкой, - говорит женщина. Жители города, желающие помочь малоимущим, также могут приносить в Центр "Дари добро" одежду, обувь, предметы быта по адресу: остановка Мерей, ТД "Ермек", 2 этаж.