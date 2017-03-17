Иллюстративное фото из архива "МГ" В настоящее время по результатам проведенной работы амнистировано 18 должников, 8 добровольно оплатили свои долги, 3 производства направлены для исполнения по территориальности, 6 должников объявлены в розыск, еще 13 представлений находятся на рассмотрении. - На сегодняшний день возникают проблемы, связанные с поиском должников. Судебные исполнители проводят различные мероприятия в рамках исполнительного производства, также объявляют их в розыск через правоохранительные органы, - сообщил заместитель руководителя департамента юстиции ЗКО Мурат УМРАЛЕЕВ.