Фото с сайта e-history.kz Перед гражданами Советского Союза был поставлен вопрос: «Считаете ли Вы необходимым сохранение Союза Советских Социалистических Республик как обновленной федерации равноправных суверенных республик, в которой будут в полной мере гарантироваться права и свободы человека любой национальности?». Референдум по этому вопросу проводился в РСФСР, Украинской ССР, Белорусской ССР, Узбекской ССР, Азербайджанской ССР, Киргизской ССР, Таджикской ССР, Туркменской ССР, в республиках, входящих в состав РСФСР, Узбекской ССР и Азербайджанской ССР, в Абхазской АССР, входящей в состав Грузинской ССР, а также в округах и на участках, образованных при советских учреждениях и в воинских частях за границей. В Казахской ССР голосование на референдуме СССР проводилось по вопросу, сформулированному Верховным Советом республики: «Считаете ли вы необходимым сохранение Союза ССР как Союза равноправных суверенных государств?». При этом Президиум Верховного Совета Казахской ССР официально просил включить результаты голосования в общие итоги референдума СССР.Фото с сайта e-history.kzФото с сайта e-history.kz По данным комиссии по Союзу ССР в целом: в списки граждан, имеющих право участвовать в референдуме СССР, было включено 185 647 355 человек; приняли участие в голосовании 148 574 606 человек, или 80% процентов. Из них ответили: «Да» 113 512 812 человек, или 76,4%; «Нет» - 32 303 977 человек, или 21,7%; Признаны недействительными - 2 757 817 бюллетеней, или 1,9 %. В Казахской ССР 94,1% проголосовавших высказались за сохранение Союза, 5 % ответили отрицательно и 0,9 % бюллетеней были признаны недействительными. Самый высокий процент – 95 и выше, ответивших «да» Союзу показали области: Северо-Казахстанская, Восточно-Казахстанская и Кокчетавская, а также города Кустанай, Уральск и Целиноград. Исходя из результатов референдума началась разработка проекта договора «О Союзе Суверенных Республик», подписание которого было запланировано на 20 августа 1991 года. Однако партийная элита, понимая, что таким образом она потеряет и власть, и привилегии, организовала августовский путч и подписание договора сорвалось. Созданный ГКЧП попытался отстранить Горбачева с поста Президента СССР. Готовился и второй проект о «Союзе Суверенных Государств», однако и он не состоялся в силу усиления центробежных тенденций. Таким образом, несмотря на результаты референдума, СССР прекратил свое существование в результате подписания 8 декабря 1991 года Беловежских соглашений лидерами РСФСР, Беларуси и Украины.