В отношении АО "ЖТЭ" ведется расследование по статье "Злоупотребление должностными полномочиями", сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Иллюстративное фото из архива "МГ" Как пояснил начальник управления по надзору за законностью прокуратуры ЗКО Жаннур АХМЕТБЕК, «Жайыктеплоэнерго» приобрели два фильтра для очистки воды стоимостью 35 млн тенге. - Уголовное дело изначально заведено по статье "Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения", но позже переквалифицировали на другую статью, - отметил Жаннур АХМЕТБЕК. - Раз самоочищающиеся фильтры не были использованы, значит их приобретение было необоснованным. Сейчас расследование приостановлено. Им занимается антикоррупционная служба. Департаментом в Российскую Федерацию направлено международное поручение, в ходе исполнения которого необходимо проверить поставщиков этих фильтров.