Иллюстративное фото из архива "МГ" Как пояснил начальник управления по надзору за законностью прокуратуры ЗКО Жаннур АХМЕТБЕК, «Жайыктеплоэнерго» приобрели два фильтра для очистки воды стоимостью 35 млн тенге. - Уголовное дело изначально заведено по статье "Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения", но позже переквалифицировали на другую статью, - отметил Жаннур АХМЕТБЕК. - Раз самоочищающиеся фильтры не были использованы, значит их приобретение было необоснованным. Сейчас расследование приостановлено. Им занимается антикоррупционная служба. Департаментом в Российскую Федерацию направлено международное поручение, в ходе исполнения которого необходимо проверить поставщиков этих фильтров.