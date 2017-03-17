Ей ампутировали обмороженные пальцы ног. Об этом сообщили в областном управлении здравоохранения, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". pomosh babushke (7) Как стало известно, 83-летнюю пенсионерку выписали из областной клинической больницы еще 6 марта. По словам пресс-секретаря областного управления здравоохранения, операцию по ампутации нескольких пальцев на ноге провели 1 марта. - Состояние Валентины ДУБОВСКОЙ было удовлетворительное, ее 6 марта выписали из больницы, - сказали в управлении здравоохранения. Как рассказала знакомая Валентины ДУБОВСКОЙ, после больницы она не вернулась домой. - Я ее забрала к себе временно пожить, потому что я давно с ней знакома, и мне ее по-человечески просто жаль. В свой дом она не вернулась, она даже не знает, у кого ключи от ее дома. После операции за ней нужно кому-то ухаживать и обязательно нужно быть в теплом помещении. Частичный ремонт, где жила Валентина Матвеевна, сделали девушки с общества по защите животных. Но все же там еще нет отопления и надобных условий для жилья, - рассказала знакомая, у которой проживает Валентина ДУБОВСКАЯ. Хорошая знакомая 83-летней пенсионерки, утверждает, что бабушка не может получить свою пенсию, из-за того, что у нее нет удостоверения личности. - Нам просто необходимы ее документы, бабушку полностью обеспечиваю я. Но, к сожалению, у меня самой не хватает средств, так как я ухаживаю еще за своей матерью, - сказала знакомая пенсионерки. Напомним, 83-летняя Валентина ДУБОВСКАЯ полжизни прорабовшая в театре имени Островского слегла из-за болезни ног и не смогла ухаживать за собой. Дом, где жила бабушка вместе с домашними животными, был полностью завален мусором. После того, как о Валентине ДУБОВСКОЙ сообщили СМИ, волонтеры взялись сделать ремонт в доме одинокой пенсионерки. А пенсионерку госпитализировали в областную клиническую больницу. Кристина КОБИНА