Полдня у жителей микрорайона "Арман" не будет воды, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".

В ТОО «Батыс су арнасы» сообщили, что 17 марта в мкр. «Арман» поселка Зачаганск будут производиться работы по ремонту запорной арматуры и пожарного гидранта.

В связи с этим будет производиться отключение водопровода в жилых домах частного сектора по адресам: ул.М.Дулатова, Е.Брусиловского, М.Тынышпаева, Ж.Аймауытова мкр. «Арман» будет временно приостановлена подача водоснабжения, - говорится в сообщении.

Ориентировочное время включение - 16.00 часов.

Кристина КОБИНА