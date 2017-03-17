Булочки, бургеры, горячие блюда, салаты, гарниры, компоты и соки - разнообразие выбора блюд в столовой колледжа удивило министра труда и соцзащиты населения. Цены оказались довольно приемлемыми для здешних студентов: булочки от 110 тенге, пироги от 150 тенге за кусок, горячие блюда по 350 тг за порцию, стакан сока - 100 тг, чай - 50 тг. Тамара ДУЙСЕНОВА поинтересовалась, сколько стоит среднем сытный обед для студента. erdr2ZMW__E Напомним, 16 марта министр труда и социальной защиты Тамара ДУЙСЕНОВА прибыла с рабочим визитом в Атырау. В рамках поездки с участием министра в областном акимате прошло рабочее совещание с представителями социальных учреждений региона, после чего Тамара ДУЙСЕНОВА посетила ряд социальных объектов. В списке оказался и колледж APEC PetroTechnic. Это учебное заведение - единственное в Казахстане, которое готовит высококвалифицированных специалистов для нефтегазовой отрасли страны. Методика обучения здесь европейская, партнер колледжа - один из ведущих Канадских университетов с высоким рейтингом, преподаватели, кстати, тоже из Канады. Основной язык обучения - английский. Колледж является базой для краткосрочных курсов по подготовке кадров для нефтегазовой и строительной отрасли.Министру показали условия, в которых живут и обучаются курсанты и студенты колледжа.