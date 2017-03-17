Виталий Крючков По материалам судебного дела, 8 декабря 2016 года подсудимый Виталий КРЮЧКОВ гостил у своей сожительницы Эльвиры ШАМОТЫ в сторожке гаражного кооператива "Южный" города Аксай. Там он распивал спиртные напитки со знакомым РЕЗНИКОМ. В какой-то момент женщина попросила Резника покинуть сторожку, тогда тот набросился на нее. Он схватил женщину за волосы и начал избивать. Между Крючковым и Резником началась драка. Крепкий Резник повалил Крючкова на пол и избивал его, а тот схватил деревянный брусок и, защищаясь, ударил потерпевшего по голове. Резник без сознания упал на пол, Крючков связал его, после чего начал избивать. Далее подсудимый надел ему на голову полиэтиленовый пакет, обвязал веревкой вокруг шеи и волоком вытащив на лестницу, сбросил со второго этажа на улицу. На улице Крючков погрузил Резника на дверцу холодильника, используя ее в качестве санок, вывез на пустырь недалеко от сторожки, где нанес три удара ножом в спину. Убедившись, что мужчина скончался, закопал тело в снегу вместе с дверкой холодильника. В ходе следствия Крючков признал свою вину полностью и сказал, что они планировали пожениться с Эльвирой ШАМОТОЙ. Его сожительница жаловалась неоднократно на домогательства Резника. Она сообщила, что однажды он даже изнасиловал ее. 49-летний мужчина утверждал, что убил собутыльника из-за ревности и боязни, что тот отомстит. - Суд признал Виталия КРЮЧКОВА виновным по статье 99 УК РК "Убийство" и назначил ему наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Также подсудимому назначено принудительное лечение от алкоголизма в местах лишения свободы, - озвучил приговор судья специализированного межрайонного суда по уголовным делам ЗКО Нурлан ГУБАШЕВ. Приговор в законную силу не вступил.