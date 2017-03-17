Видеооператора телеканала "Казахстан-Актобе" Мирлана АМАНЖОЛОВА избили, отобрали камеру и разбили ее. Об этом корреспонденту "Мой ГОРОД" по телефону сообщил директор канала Ернур БУРАХАН. Иллюстративное фото из архива "МГ" Иллюстративное фото из архива "МГ" По словам директора телеканала, съемочная группа отправилась на похороны делать репортаж для республиканского канала "Казахстан". - Вместе с оператором была журналист Алия ОРАЗАЙ. С ней все в порядке. А оператора, который начал снимать процесс похорон, повалили на землю и избили. Неизвестные люди прыгали на камеру и разбили ее. Сейчас мы вызвали полицию. Фиксируем ссадины на лице оператора, - сообщил Ернур БУРАХАН. Напомним, вечером 14 марта 24-летний житель Актобе захватил в заложники администратора стоматологии в районе Батыс-2. Он выдвинул требования доставить к нему бывшую жену, с которой он был разведён 7 марта. Как сообщили в ДВД, за 3 часа до этого молодой человек приходил домой к родителям бывшей жены, чтобы ее убить, и нанес ее маме ножевые ранения. Заложницу преступник удерживал более пяти часов. После безуспешных попыток сдаться, полицейские застрелили его. Аскар АКТЛЕУОВ