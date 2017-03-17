16 марта троим сыновьям спасателя ГУ "ЗРАОСО" Берика КОДАШЕВА исполнился годик. Имена у малышей непростые: Нурсултан, Абиш и Назар. Поздравить мальчиков с их первым днем рождения приехали коллеги отца. Сегодня семья из 6 человек, где четверо - дети, проживает в пригородном поселке Аксай в небольшом доме, который снимают за 35 тысяч тенге. - До рождения тройняшек мы с женой и старшим сыном жили на съемной квартире в Атырау, но после рождения малышей пришла необходимость экономить, мы вынуждены были переехать в поселок и снять жилье в несколько раз дешевле предыдущего. Супруга в настоящий момент не работает, находится в отпуске по уходу за детьми. Моей небольшой зарплаты еле хватает, чтобы прокормить семью и оплатить аренду жилья, - рассказывает Берик КОДАШЕВ.Как выяснилось, супруга Берика почти три года имела статус инвалида III группы. Для того, что бы выносить малышей, ей пришлось серьезно заняться здоровьем. Сегодня инвалидность у матери детей снята, однако из-за сильных переживаний, связанных финансовыми сложностями и отсутствием жилья, заболел кормилец. Берику недавно поставили диагноз "острая невралгия лицевого нерва", что серьезно отразилось на работоспособности спасателя, мужчина сейчас состоит на учете у невропатолога. Коллеги Берика всеми силами пытаются помочь многодетной семье. - Психолог нашего отряда проводит систематическую работу с супругами, чтобы те не отчаивались, коллеги наши постоянно навещают семью. Вчера тройняшек от имени всего отряда поздравили две наши сотрудницы, в этот день мы собрали и передали материальную помощь семье в размере 55 тысяч тенге. Но хотелось бы, чтобы о проблеме нашего коллеги услышал аким области Нурлан Аскарович НОГАЕВ. По телевизору мы видим лица счастливых родителей тройняшек из других областей Казахстана, которым акиматы дарят квартиры. С рождения наших мальчиков прошел уже ровно год, а про них никто и не вспомнил. Сегодня семье очень нужна помощь и поддержка от государства, - рассказал руководитель ГУ "ЗРАОСО" Бахтияр КАДЫРХАНОВ.