Кадры оперативной съемки предоставлены ДГД Мангистауской области - Служба экономических расследований департамента государственных доходов по Мангистауской области раскрыла два факта хищения бюджетных средств на общую сумму более 12 млн тенге, путем оформления фиктивных актов выполненных работ при строительстве школы и инженерно-коммуникационных сооружений в Каракиянском и Мунайлинском районах Мангистауской области, - сообщает пресс-служба департамента госдоходов по Мангистауской области. Сообщается, что в ходе следствия уже возмещен ущерб на сумму 10 миллионов тенге. Расследование продолжается, в отношении должностных лиц госучреждений, которые подписывали фиктивные акты, материалы переданы в антикоррупционную службу области.