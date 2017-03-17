Иллюстративное фото из архива "МГ" По информации заместителя руководителя управления образования ЗКО Зауре ГУМАРОВОЙ, задания по этому предмету немного поменялись. - Сейчас программа обучения построена так, чтобы ученик, выходя со школы, мог использовать свои знания в жизни. То есть не просто выучил программу, а именно мог применять свои знания. В предмете математическая грамотность есть задания на логику, на сравнение, - отметила Зауре ГУМАРОВА. Кроме того, вопросы по казахскому языку при сдаче ЕНТ останутся в предмете "грамотность чтения". Всего выпускникам необходимо будет ответить на 120 вопросов по 5 предметам. Обязательные среди них "математическая грамотность", "грамотность чтения" и "история Казахстана", а также два профильных предмета.