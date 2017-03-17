Теперь в тестовых заданиях этот предмет называется "математическая грамотность", сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Иллюстративное фото из архива "МГ" По информации заместителя руководителя управления образования ЗКО Зауре ГУМАРОВОЙ, задания по этому предмету немного поменялись. - Сейчас программа обучения построена так, чтобы ученик, выходя со школы, мог использовать свои знания в жизни. То есть не просто выучил программу, а именно мог применять свои знания. В предмете математическая грамотность есть задания на логику, на сравнение, - отметила Зауре ГУМАРОВА. Кроме того, вопросы по казахскому языку при сдаче ЕНТ останутся в предмете "грамотность чтения". Всего выпускникам необходимо будет ответить на 120 вопросов по 5 предметам. Обязательные среди них "математическая грамотность", "грамотность чтения" и "история Казахстана", а также два профильных предмета.