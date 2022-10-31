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Социум

В Атырау проституток без документов поместили в приёмник

Задержанные - гражданки Узбекистана. Иллюстративное фото из архива "МГ" В пресс-службе департамента полиции Атырауской области сообщили, что 28 октября около 22:00 во время оперативно-профилактического мероприятия «Мигрант» при проверке адресов участковые в одной из квартир, расположенных в микрорайоне Привокзальном, выявили девушек лёгкого поведения. У них отсутствовали документы. В ходе проверки выяснилось, что они являются гражданами Узбекистана. Девушек поместили в специальный приёмник-распределитель. Органы внутренних дел отслеживают соблюдение иммигрантами правил пребывания - МВД Казахст
Арайлым Усербаева
В Атырау проституток без документов поместили в приёмник
Задержанные - гражданки Узбекистана.
Жительница Атырау представлялась сотрудником полиции ЗКО и обещала помощь в трудоустройстве
Жительница Атырау представлялась сотрудником полиции ЗКО и обещала помощь в трудоустройстве
Иллюстративное фото из архива "МГ" В пресс-службе департамента полиции Атырауской области сообщили, что 28 октября около 22:00 во время оперативно-профилактического мероприятия «Мигрант» при проверке адресов участковые в одной из квартир, расположенных в микрорайоне Привокзальном, выявили девушек лёгкого поведения. У них отсутствовали документы. В ходе проверки выяснилось, что они являются гражданами Узбекистана. Девушек поместили в специальный приёмник-распределитель. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
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