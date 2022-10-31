В Атырау проституток без документов поместили в приёмник

Задержанные - гражданки Узбекистана. Иллюстративное фото из архива "МГ" В пресс-службе департамента полиции Атырауской области сообщили, что 28 октября около 22:00 во время оперативно-профилактического мероприятия «Мигрант» при проверке адресов участковые в одной из квартир, расположенных в микрорайоне Привокзальном, выявили девушек лёгкого поведения. У них отсутствовали документы. В ходе проверки выяснилось, что они являются гражданами Узбекистана. Девушек поместили в специальный приёмник-распределитель. Органы внутренних дел отслеживают соблюдение иммигрантами правил пребывания - МВД Казахст