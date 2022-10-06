Жители города жалуются на запах гари. В Атырау завершили ремонт проспекта Бейбарыса Жители Атырау в социальных сетях сообщают о запахе гари, который почувствовали в ночь на шестое октября. Они предполагают, что на побережье вновь горит камыш. Камыш, действительно, тлел. Но спасатели заверяют, что с запахом гари это никак не связано.
- Шестого октября в 11:10 в 10 километрах от округа Кенузек на побережье Каспийского моря произошло тление камыша. В связи с заболоченностью и непроходимостью тушение не было возможным. Угрозы населённым пунктам нет. Поскольку направление ветра идёт в сторону Каспийского моря, дым идёт в том же направлении. Неприятный запах, на который жаловались горожане, к тлеющему камышу не имеет отношения, - сообщили в пресс-службе ДЧС Атырауской области.
В акимате региона сообщили, что «ситуация мониториться соответствующими службами». Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.