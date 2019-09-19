В мессенджерах и соцсетях распространяется сообщение об отключении воды. - Уважаемые граждане (орфография и пунктуация сохранены) 21 сентября, в субботу, планируется отключение горячей и холодной воды с 8.00 до 20.00 по всему городу! Будут проводиться работы. Власти просят запастись запасами воды. Из официальных источников!, - говорится в распространяемом сообщении. Однако власти опровергли эту информацию. - Распространенная информация не соответствует действительности, - заявили в акимате Атырау. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.