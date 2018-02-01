Все города
Выберите город
Все города Астана Аксай Актау Актобе Алматы Атырау Уральск
Главный баннер
  • Курсы предоставлены Национальный банк Казахстана
  • $ 491,37 ₸
  • 570,48 ₸
  • 6,78 ₸
  • Уральск

Меню

© Mgorod News 2016 - 2026

Социум

В Атырау резко выросло число разводов

Число разведенных пар с начала нового года сравнялось с общим числом разводов за весь прошлый год, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото с сайта informburo.kz Такие неутешительные данные в ходе брифинга в РСК озвучил председатель Атырауского городского суда Алмат ЕРМАНОВ. Если в прошлом году количество разводов в Атырауской области составляло 842 факта, то в 2018 брак расторгли уже 909 пар - В конце 2017 года было подано 1486 заявлений о расторжении брака, 1367 было рассмотрено, в январе 2018 года 909 пар были разведены в судебном порядке, заявления 7 семей пока наход
gorod
В Атырау резко выросло число разводов
Число разведенных пар с начала нового года сравнялось с общим числом разводов за весь прошлый год, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". 
Иллюстративное фото с сайта informburo.kz Такие неутешительные данные в ходе брифинга в РСК озвучил председатель Атырауского городского суда Алмат ЕРМАНОВ. Если в прошлом году количество разводов в Атырауской области составляло 842 факта, то в 2018 брак расторгли уже 909 пар - В конце 2017 года было подано 1486 заявлений о расторжении брака, 1367 было рассмотрено, в январе 2018 года 909 пар были разведены в судебном порядке, заявления 7 семей пока находятся на рассмотрении, им дан второй шанс на примирение, так как одна из сторон в этих парах, по некоторым причинам, проявляет несогласие к разводу, - отметил Алмат ЕРМАНОВ. В ходе брифинга были отмечены и положительные факты в работе медиаторов. Нередки случаи, когда суд определяет соглашение об урегулировании конфликта в порядке медиации, согласно которому производство по делу прекращается в связи с желанием сторон продолжить брак. - С помощью медиации нам удалось сохранить 289 семей. Это хороший результат и, конечно, положительный момент в нашей работе, - отметил Алмат ЕРМАНОВ. Камилла МАЛИК
разводы рост

Читайте также

Новости партнёров

Главный баннер --> after article