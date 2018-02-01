В Атырау резко выросло число разводов

Число разведенных пар с начала нового года сравнялось с общим числом разводов за весь прошлый год, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото с сайта informburo.kz Такие неутешительные данные в ходе брифинга в РСК озвучил председатель Атырауского городского суда Алмат ЕРМАНОВ. Если в прошлом году количество разводов в Атырауской области составляло 842 факта, то в 2018 брак расторгли уже 909 пар - В конце 2017 года было подано 1486 заявлений о расторжении брака, 1367 было рассмотрено, в январе 2018 года 909 пар были разведены в судебном порядке, заявления 7 семей пока наход