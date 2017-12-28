В ходе акции «Бекiре – 2017» в Атырауской области у браконьеров было изъято более 64 тонн рыбы, 118 плавсредств и 11 килограммов икры, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". 27 декабря в акимате Атырауской области прошло заседание межведомственной комиссии по профилактике правонарушений. В совещании под председательством акима Атырауской области Нурлана НОГАЕВА приняли участие руководители всех правоохранительных и надзорных органов, а также уполномоченные госструктуры. В рамках рассмотрения одного из вопросов, стоящих на повестке дня, глава региона заслушал отчет о выполненной работе по борьбе с браконьерством.   Так, за время природоохранной акции «Бекіре-2017» к административной ответственности было привлечено 826 нарушителей, возбуждено 129 уголовных дел, по 21 делу вынесены судебные решения. На нарушителей рыбоохранного законодательства наложены административные штрафы на сумму 13 млн тенге. За причиненный ущерб рыбным ресурсам нарушителям рыбоохранного законодательства предъявлены иски на сумму в 2,2 млн тенге. Было изъято 64,3 тонны рыбы, из них 3,1 тонны осетровых видов и 11 кг икры. Также из незаконного оборота изъято 118 плавсредств и 42 единицы автомототранспорта. Как отметил Нурлан НОГАЕВ, сотрудники государственных органов должны на всех уровнях вести разъяснительную работу с населением. Как было отмечено в ходе собрания, у жителей нет значимых причин, чтобы заниматься незаконной добычей рыбных ресурсов. В регионе создаются все условия, чтобы найти достойную работу в разных сферах. - Проделано немало работы, мы добились неплохих результатов, однако нам нужно усилить свою деятельность, - заявил Нурлан НОГАЕВ. – Браконьерство - бич нашего времени, мы должны пресечь это на корню, для этого нужна сплоченная работа всех задействованных государственных органов. Касательно рыбаков, которые хотят заниматься промысловым ловом законно, то они должны зарегистрироваться в налоговых органах как индивидуальные предприниматели и заключить официальный договор с производственным кооперативом, куда они будут сдавать выловленную рыбу. Все должно быть прозрачно. Ерлан ОМАРОВ