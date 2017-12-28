Инцидент произошел 23 декабря в одном из поселков Зеленовского района, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе ДВД ЗКО, 33-летний житель села ночью совершил насильственные действия в отношении ученицы 4 класса. - По данному факту возбуждено уголовное дело по ст.121 ч.4 УК РК "Насильственные действия сексуального характера". Подозреваемый задержан и водворен в ИВС. Назначен ряд экспертиз. Ведётся расследование, - рассказали в пресс-службе ведомства.